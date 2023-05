Influencer muore dopo una sfida di bevute alcoliche in diretta streaming

Beve tre bottiglie di alcol, in diretta su TikTok e. L'cinese 'Sanqiange' (tradotto più o meno come 'Fratello Tremila') è stato trovato morto poche ore dopo aver trasmesso live la sua partecipazione a una competizione con un collega ...Uno dei suoi amici ha detto che aveva preso parte a una sfida online nota come 'PK' contro un altroin diretta, sul suo Canale Douyin. Le sfide 'PK' comportano battaglie uno contro uno in ...L'11 settembre Georgi Markovper arresto cardiaco. L'autopsia rivela una microcapsula di ... Si parla tanto degli, beh, anche i servizi segreti hanno i loro. Politici, ...

Influencer muore in diretta su TikTok. «Aveva bevuto 3 bottiglie di alcol, poi è crollato». Social (di nuovo) ilmessaggero.it

Beve tre bottiglie di alcol, in diretta su TikTok e muore. L’influencer cinese “Sanqiange” (tradotto più o meno come “Fratello Tremila”) è stato trovato morto poche ore dopo aver trasmesso live la sua ...Perde una sfida su Tik Tok e beve fino a perdere la vita, la morte shock dell'influencer cinese ...