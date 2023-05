Inflazione | Rossi Tim | ' banche centrali hanno cominciato tardi ad intervenire'

(Di sabato 27 maggio 2023) Milano, 27 mag. (Adnkronos) - "Questa, molto dolorosa per le nostre tasche e per i nostri portafogli, non nasce dall'aggressione russa in Ucraina, ma un po' prima, e cioè dal fatto che il mondo intero, e l'Italia in particolare, si è ripreso dalla profondissima caduta seguita al covid più dell'atteso". Lo ha detto il presidente di Tim, Salvatore, intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. "La domanda aggregata, cioè quella che il pubblico rivolge ai supermercati e alle imprese per beni e servizi -spiega- è cresciuta molto più della capacità dei produttori di servirla. E questo succede sempre quando c'è una recessione. Il fatto è che se la domanda si riprende troppo rapidamente l'offerta non fa in tempo perché ricostituire la capacità produttiva non è facile, ci vuole tempo. L'...

... oggi stiamo agendo con la stessa determinazione per ridurre l'ora troppo elevata e che ...proposte dall'amministratore delegato Roberto Sergio e dal direttore generale Giampaolo. Il ...L'attuale nell'Eurozona è stimata al 5,8%, il che in poche parole significa che i nostri ...una longevità che fino a poco tempo fa era poco considerata ed era relegata ai grandi. Un ...... 45.9 miliardi di dollari guadagnati (tutte le cifre sono adattate ai valori dell'). A ... Si tratta di Valentino, che entra in classifica in virtù dei 675 milioni guadagnati nel corso ...

Inflazione: Rossi (Tim), 'banche centrali hanno cominciato tardi ad ... La Nuova Ferrara

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Questa inflazione, molto dolorosa per le nostre tasche e per i nostri portafogli, non nasce dall’aggressione russa in Ucraina, ma un po’ prima, e cioè dal fatto che il m ...'Non chiediamo di spendere di più sulla spesa corrente ma su quella fatta da investimenti di qualità, anche questi non sono tutti uguali. La distinzione va fatta non c'è solo il Pnrr ma anche il piano ...