(Di sabato 27 maggio 2023) Undel governo dell’è statoha ordinato diun bacino idrico per recuperare il suo telefono da 1200 dollari. Per l’operazione, racconta la Bbc, ci sono voluti tre giorni. Ladi Kherkatta portava due milioni di litri d’acqua. L’ispettore alimentare Rajesh Vishwas hacadere ilmentre scattava un selfie. Quando è stato ritrovato, il telefono era troppo danneggiato per funzionare. Ilha sostenuto di aver agitoil telefono conteneva dati sensibili del governo. Mma è stato accusato di aver abusato della sua posizione. Vishwas ha inizialmente chiamato in soccorso i sommozzatori. Poi ha pagato per far intervenire una pompa. Infine ha ...

fa prosciugare la diga per recuperare il telefono Ma quando è stato ritrovato, il telefono era troppo danneggiato per funzionare. Vishwas ha dichiarato che conteneva dati sensibili ...Undel governo dell'è stato sospeso perché ha ordinato di prosciugare un bacino idrico per recuperare il suo telefono da 1200 dollari. Per l'operazione, racconta la Bbc , ci sono voluti ...'Due missili a lungo raggio hanno colpito Mariupol', ha affermato ilfilorusso 2023 - ... ma ho ribadito la disponibilità del Brasile, insieme a, Indonesia e Cina, a dialogare con ...

India, il funzionario sospeso perché ha fatto prosciugare una diga per ritrovare il suo cellulare Open

Ci sono voluti tre giorni per pompare due milioni di litri d’acqua. Il telefono, caduto mentre scattava un selfie, quando è stato ritrovato era troppo danneggiato per funzionare ...Un funzionario governativo in India è stato sospeso dopo aver ordinato di prosciugare un bacino idrico per recuperare il suo telefono da 1200 dollari: ci sono voluti tre giorni per pompare due milioni ...