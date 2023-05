India | funzionario fa prosciugare una diga per trovare il cellulare

(Di sabato 27 maggio 2023) Ungovernativo inè stato sospeso dopo aver ordinato diun bacino idrico per recuperare il suo telefono da 1200 dollari : ci sono voluti tre giorni per pompare due ...

Un funzionario governativo in India è stato sospeso dopo aver ordinato di prosciugare un bacino idrico per recuperare il suo telefono da 1200 dollari: ci sono voluti tre giorni per pompare due milioni ...Il 32enne indiano stava facendo un selfie con gli amici quando il suo smartphone da 1200 dollari è caduto. Lui: «Conteneva dati sensibili del governo». E’ accusato di abuso di potere. «L’acqua è una r ...