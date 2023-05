India | ciò che fa la più grande democrazia del mondo ci riguarda

Leggi su velvetmag

(Di sabato 27 maggio 2023) Il 2023 lo si ricorderà per varie ragioni, non ultima una ragione che concerne l’lndia, paese che agli occhi di molti italiani appare poco più di uno sconosciuto, sebbene fascinoso, luogo esotico tropicale. L’è infatti diventata quest’anno la nazione più popolosa del, superando la Cina. Tutto quello che avviene laggiù condizionerà il futuro del pianeta, Italia compresa. Nel World Population Prospect, gli uffici di ricerca dell’ONU calcolano in 1 miliardo e 428 milioni glini, contro 1 miliardo e 425 milioni di cinesi. La Cina è stata dunque spodestata dal gradino più alto del podio planetario che occupava dal 1950. E d’ora in poi difficilmente potrà tornarci. Addestramento dell’esercitono. Foto Ansa/Epa Idrees MohammedL’e la Cina Attenzione: non si tratta di dati statistici ...