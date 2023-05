Incorvassi si espongono senza freni | dal matrimonio a Pechino Express

Leggi su 361magazine

(Di sabato 27 maggio 2023): Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati intervistati a Radio Cusano. Ecco le dichiarazioni dei due ex gieffini, l’amore li ha uniti ogni giorno sempre di più. Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono conosciuti durante la settima edizione del Grande Fratello Vip e da quel momento non si sono più persi di vista. Attualmente i due ex gieffini convivono tra Milano e Roma presi entrambi da importanti progetti professionali. Mentre Edoardo dopo il reality show è tornato al suo lavoro da videomaker, Micol ha lanciato la prima linea di giacche con Giaele ed Oriana ma al tempo stesso sta lavorando su nuove avventure. Leggi anche –> Antonella Fiordelisi, notte di paura: “I ladri stavano entrando in casa” Le dichiarazioni di Edoardo e Micol… Questo pomeriggio Edoardo e Micol sono ...