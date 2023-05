Incidente sul Gran Sasso | morti i due alpinisti

(Di sabato 27 maggio 2023) Sono due le vittime dell'occorso a un gruppo disul Corno Piccolo, nel massiccio del. Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo ...

Sono due le vittime dell'incidente occorso a un gruppo di alpinisti sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso. Le squadre di soccorritori stanno recuperando i corpi per trasportarli al campo base di Prati di Tivo, versante teramano della montagna. L'incidente è avvenuto sulla parete nord del Corno Piccolo. A lanciare l'allarme sono stati altri due alpinisti che hanno assistito alla scena.