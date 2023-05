Incendio a Fidenza | devastato il capannone di un’azienda di materiale plastico FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 27 maggio 2023) Il rogo è scoppiato intorno alle 13.30. Le fiamme hanno causato il collasso del magazzino dell'azienda Monteplast, che produce e commercializza. Non ci sarebbero feriti. Sono in corso gli accertamenti ambientali da parte di Arpae. Ordinanza per le prossime 24 ore: si invita, tra l’altro, a muoversi solo per spostamenti essenziali, a non avvicinarsi all’area, a tenere le finestre chiuse, a non fare sport all'aperto. Inoltre bar, negozi e ristoranti sono invitati a lavorare solo negli spazi interni