(Di sabato 27 maggio 2023) Dov’è? Un giorno la cercavano per il compito di latino, al liceo pubblico cantonale Lugano 1, ma stava in cortile a suonare la chitarra. Tranquilla e beata. Pezzi su pezzi di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Dedico questa minuscola riflessione aSchlein. (Il Foglio) **** Forse chi ha la mia non più ... ma era ambigua e sfuggente, quasi. La sensibilità artistica del regista aveva colto ......Giuseppe Conte battendo sul tempoSchlein: cosa non si fa per raggranellare consensi, tanto più preziosi in quanto sono possibili voti dei gggiovani , degli studenti, un segmento...Dedico questa minuscola riflessione aSchlein. (Il Foglio) **** Forse chi ha la mia non più ... ma era ambigua e sfuggente, quasi. La sensibilità artistica del regista aveva colto ...

Inafferrabile Elly Schlein: viaggio alla ricerca della segretaria che sogna il Pd al 30 per cento Il Foglio

Il rapporto con Nanni Moretti, le telefonate con l'economista Barca. Così la leader si eclissa e pensa alla fase due del partito: martedì volerà a Bruxelles ...Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). Inafferrabile Elly. Schlein è la ...