In un anno si sono rivolti ai Dipartimenti di Salute mentale 800mila adulti. Per i minori +87% di accessi alle neuropsichiatrie in 10 anni

(Di sabato 27 maggio 2023) Solo lo scorsostatele persone adulte che, in Italia, sirivolte aidi, istituiti a partire dalla Legge Basaglia del 1978. Le cause, nell’ordine, depressione, ansia, disturbi psicotici e disturbi gravi di personalità, che raccolgono quasi il 90% delle motivazioni. Drammatici i dati sui: in dieci, il numero diinfantili ha registrato un aumento dell’87% nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 20. Resta da sciogliere anche il nodo delle Rems, le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza per i pazienti psichiatrici violenti e socialmente ...

numerosi, infatti, gli italiani che decidono ognidi raggiungere qualche meta nostrana, non solo per le vacanze ma anche per un fine settimana fuori porta in attesa delle ferie. Una scelta ...Procida si trova su 4 chilometri quadrati e i residenti10mila: siamo l'isola più densamente ... per un totale di circa 300mila all'- ha chiarito - Così abbiamo deciso che ad agosto possono ...Quello che mi motiva è sollevare trofei, come abbiamo fatto con la Premier League: è quello su cui miconcentrato per tutta la stagione. È stato un viaggio incredibile quest', fin dalla mia ...

Lesbo, Grecia: in un anno sono scomparse circa 940 persone | MSF ... Medici Senza Frontiere

Comunicato stampa: Conferenza di fine stagione del Presidente Floriano Noto - Video Il Presidente Floriano Noto ha tenuto una conferenza stampa presso la sede del club giallorosso per fare il bilancio ...Solo lo scorso anno sono state 800mila le persone adulte che, in Italia, si sono rivolte ai Dipartimenti di Salute mentale, istituiti a partire dalla Legge Basaglia del 1978. Le cause sono, nell’ordin ...