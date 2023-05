In scadenza il bando del Premio Parodi per la World Music

(Di sabato 27 maggio 2023) CAGLIARI – Ultimi giorni per iscriversi alla 16a edizione del “Andrea”, il prestigioso contest dedicato allae aperto ad artisti di tutto il mondo. Ildi concorso, disponibile su www.andrea.it, scadrà infatti il 31 maggio. L’iscrizione è gratuita. Le finali si terranno a Cagliari dal 12 al 14 ottobre 2023. Per il vincitore e per alcuni dei finalisti sono previsti importanti premi e bonus, a partire da una serie di concerti e di partecipazioni ad alcuni importanti festival italiani dia di qualità. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il format presente su www.fondazioneandrea.it (per informazioni: fondazione.andrea@gmail.com). Dovranno contenere: – ...

E infatti nell'assegnazione delera questache aveva fatto prediligere la ditta assegnataria, che per raggiungere l'obiettivo avrebbe dovuto lavorare su tre turni. Fu emessa pure un'...Dopo oltre cento anni, la Virtus Entella rischia di perdere la sua casa, lo stadio Comunale di Chiavari (Genova). L'oggetto del contendere è ladelper la gestione dell'impianto a cui la società di calcio del patron Gozzi non parteciperà. Il motivo lo ha spiegato lo stesso Gozzi questa mattina in conferenza stampa: "Ai nostri ...Laè stata prorogata al 30 giugno. La partecipazione al"Pro Volontariato 2023" comporta l'invio all'indirizzo email della Frdf (fondazionerdf@yahoo.com) di due documenti: la relazione ...

M4 - SM4.1 - Intervento 4.1.1 - Proroga scadenza Bando | Regione ... Regione Abruzzo

CAGLIARI - Ultimi giorni per iscriversi alla 16a edizione del “Premio Andrea Parodi”, il prestigioso contest dedicato alla world music e aperto ad artisti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...