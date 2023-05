In garage aveva quasi 40 chili di droga | arrestato 34enne incensurato

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel40 chilogrammi di. Per questo i carabinieri della stazione di Pompei, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hannoper detenzione dia fini di spaccio undel posto. Durante una perquisizione nel suo, i militari hanno sequestrato 38e 800 grammi di marijuana, suddivisi in grosse buste trasparenti sulle quali erano impressi i nomi della varietà di stupefacente. Ilè ora in carcere in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

