(Di sabato 27 maggio 2023) Continua il confronto attorno alle dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai. Sulla questione ieri mattina, con il suo ben noto taglio di intelligente ironia, è intervenuto anche Fiorello, a Viva Rai2: "Gli italiani sono disperati da quando se n'è andata Lucia Annunziata". E ha aggiunto: "Pensano che gli italiani siano interessati da queste cose. Ma no, non gliene frega niente".

Molti, tuttavia, criticano alcune storture nella protesta, ad esempio il fatto che molti studenti della provincia non prendono in considerazione la possibilità di fare i pendolari per ...Molti, tuttavia, criticano alcune storture nella protesta, ad esempio il fatto che molti studenti della provincia non prendono in considerazione la possibilità di fare i pendolari per ...