Il Volo in crisi? Il trio | ‘Abbiamo avuto momenti difficili’ | stasera lo show su Canale 5

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 27 maggio 2023) Il, l’ormai celebredi cantanti italiani composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, sarà protagonista di unosuddiviso in due puntate dal titolo, riecheggiante il motto dei tre moschettieri, “Il– Tutti per uno” e che andrà in onda su5 oggi, 27 maggio, e sabato prossimo, 3 giugno. Lo spettacolo è stato registrato all’inizio di maggio e non sarà trasmesso in diretta. Il numero di DiPiùTV uscito nelle edicole la scorsa settimana ha riportato alcune significative dichiarazioni dei tre cantanti che fanno luce su alcunidifficili avuti in passato. “Abbiamo vissuto unama non ci lasceremo mai, ora stiamo per tornare anche in televisione” aggiungendo che la loro unione artistica per fortuna ha superato i ...