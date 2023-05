Il Trono di Spade | lo spinoff The Hedge Knight dovrebbe essere composto da 3 stagioni

(Di sabato 27 maggio 2023) Francesca Orsi di HBO ha parlato del nuovodella serie Ildi, Aof the Seven Kingdoms: The, svelando cheavere 3. Il nuovodella serie Ildisi intitolerà Aof the Seven Kingdoms: Thee racconterà la storia di Ser Duncan e Re Aegon V Targaryen da giovani. Francesca Orsi di HBO ha ora condiviso qualche dettaglio del progetto tratto dai racconti di George R.R. Martin. Una serie che richiederà meno tempo rispetto a House of the Dragon Il nuovo show The, secondo le dichiarazioni,...

Francesca Orsi di HBO ha parlato del nuovo spinoff della serie Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, svelando che dovrebbe avere 3 stagioni.House of the Dragon, secondo quanto riportato dalla produzione, potrebbe prolungarsi oltre le già 4 stagioni previste inizialmente.