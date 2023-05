Il Torino inguaia lo Spezia | netto 4-0 al Picco La Salernitana ribalta l' Udinese al 96' | pazzesco 3-2

Finale teso di tempo con la partita interrotta per qualche minuto a causa di insulti razzisti a Juric, provenienti dalla zona retrostante la panchina del. In avvio di ripresa gli ospiti ...(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic 6; Schuurs 6.5 (23' st Djidji 6), Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Singo 6.5 (42' st Ola Aina sv), Ricci 7, Ilic 7 (42' st Linetty sv), Vojvoda 6.5; Miranchuk 6.Nella ripresa parte bene lo Spezia, ma ilraddoppia con Ricci e cala il tris con Ilic e di Karamoh. Episodio di razzismo a La Spezia dove la partita è stata interrotta per due minuti nel ...

Il Torino inguaia lo Spezia, poker granata al Picco TeleNicosia

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Netta vittoria del Torino per 4-0 contro lo Spezia nell’anticipo della 37a giornata di Serie A. Al Picco la partita viene decisa dall’autorete di Wisniewski e dai gol di Ricci, ...Spezia-Torino 0-4 RETI: 24' pt aut. Wisniewski, 27' st Ricci, 31' st Ilic, 51' st Karamoh. SPEZIA (3-5-2): Dragowski 6; Wisniewski 5, Ampadu 6 (20' st Verde ...