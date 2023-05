Il Siviglia non esaurisce i biglietti | romanisti a caccia di tagliandi

(Di sabato 27 maggio 2023) ROMA - Se i tifosi della Roma non hanno faticato a far registrare l'ennesimo sold out polverizzando ia loro disposizione per la finale di Europa League del 31 maggio a Budapest, non ...

...altrettanto è successo a quelli delin vista della sfida contro i giallorossi di José Mourinho. Come annunciato dallo stesso club sono 13mila i tagliandi acquistati dai sostenitori ......la giocheranno mercoledì prossimo a Budapest in Europa League contro gli spagnoli dele ...casalingo per 1 - 1 contro lo Spezia è iniziata una leggera flessione in campionato che inveceha ...La stessa cosasi può dire però per i tifosi del. Come annunciato ieri dallo stesso club andaluso, i tagliandi staccati per la finale alla Puskas Arena sono poco più di 13 mila . Il ...

Monchi a Il Messaggero: "Finale Il Siviglia faccia il Siviglia: non ci snaturiamo" TUTTO mercato WEB

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Chi assomiglia più a Spalletti fra Benitez e Luis Enrique Rafa conosce l'ambiente, ma sono divers ...Non tutti i posti riservati ai tifosi andalusi per la finale di Europa League contro la Roma a Budapest sono stati venduti: i dettagli ...