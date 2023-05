Il PSG è campione di Francia | Messi a quota 43 trofei vinti

Albasta un pareggio con in casa dello Strasburgo per riconfermarsi comedi Francia Ildi Francia per la seconda volta consecutiva. Ai parigini basta il pareggio sul campo dello Strasburgo per portare a casa il titolo, con le reti di Messi e di Gameiro. Alle sue spalle il ...PARIGI - Per l'undicesima volta nella sua storia il Paris Saint - Germain èdi Francia 2022 - 2023 . È il nono titolo negli ultimi dieci anni di Ligue 1, a testimonianza di un dominio che nel tempo si è consolidato nonostante allenatori e giocatori diversi. Negli ...... dunque, niente da rimproverare al fuoriclasse laureatosidel mondo proprio lo scorso ... rancore che il tecnico delnon condivide: "Penso che sia stata una stagione molto buona da parte ...

Il Psg è campione di Francia! Per Messi un altro record storico Corriere dello Sport

Il Psg è campione di Francia, decisivo un gol di Leo Messi. Trionfo in Portogallo del Benfica, vittoria in casa 3-0 ...Per il Psg si tratta dell’undicesimo titolo. Sorpresa Lens, certo della qualificazione alla prossima Champions ...