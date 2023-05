Il problema della sanità è il suo governo | ma nessuno lo dice Scrive Greco

Leggi su formiche

(Di sabato 27 maggio 2023) Arriva dalla Cina un nuovo allarme Covid, con la previsione di 65 milioni di contagi a settimana. Un incubo che ritorna. L’Oms invita i governi a tenersi pronti. Difficile per il nostro Paese, che non ha ancora iniziato a mettere mano al riordino di un sistema sanitario che dal 2019 al 2022 ha evidenziato tutti i propri limiti. Che laitaliana funzioni male e non assicuri quanto auspicato con l’istituzione del sistema sanitario nazionale (Ssn) esattamente quarantacinque anni orsono, ormai lo dicono tutti. Lo dicono anche quanti hanno continuato a derlo come il migliore sistema sanitario del mondo, ostinandosi a non vedere, o forse fingendo di non vedere, i tanti segnali che ne mostravano in modo inequivocabile il progressivo declino. Il motivo del pessimismo, ancorché di pochi, derivava dal fatto che, fin da subito, fu introdotta una ...