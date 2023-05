Il presidente Mattarella | «Mai mettere a tacere qualcuno | tantomeno la presentazione di un libro»

...è divenuto un motto universale " ha concluso- . Il motto di chi rifiuta l'egoismo e l'indifferenza". Un motto contrapposto al "me ne frego" fascista, ha rivendicato Rosy Bindi,...Ildella Repubblica Sergioin visita a Barbiana, nel comune di Vicchio (Fi), ha aperto le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani, il sacerdote ed ...Sergiorende omaggio a don Lorenzo Milani. IlRepubblica si trova a Barbiana , in provincia di Firenze, in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita che cade il 27 ...

Barbiana, 27 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Barbiana, nel comune di Vicchio (Fi), ha aperto le celebrazioni per i cento anni dalla nascita di don ...Mattarella ricorda Don Milani: "'Lettera a una professoressa' è stato una lezione alle pigrizie del sistema educativo" ...