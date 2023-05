Il piano Ue per l’immigrazione | più soldi a chi ne accoglie più migranti

Leggi su open.online

(Di sabato 27 maggio 2023) Il negoziato per il Patto per la migrazione dell’Unione Europea prevede piùa chipiù. In vista del Consiglio Affari Interni in calendario per il prossimo 8 giugno si lavora all’ipotesi di definire la capacità adeguata di ogni paese nell’ospitalità. Con relative procedure di frontiera d’identificazione. In tutto sarebbe espresso con una formula calcolata sulla base di dati oggettivi e condivisi. A questo meccanismo dinamico si affiancherebbe un tetto annuale. E i flussi d’ingresso e d’uscita da cui tenere conto. Il negoziato è fortemente voluto dall’Italia. Le quote serviranno a far scattare gli interventi di solidarietà obbligatoria da parte degli altri stati. La solidarietà obbligatoria La solidarietà obbligatoria servirà a rassicurare i paesi che sono più soggetti agli arrivi come l’Italia. Anche se ...