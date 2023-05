Il Papa in Rai | l’orgoglio dei nuovi vertici | evento storico nel segno di un servizio pubblico di qualità

(Di sabato 27 maggio 2023) Dunque, accolto calorosamente e salutato come un amico fraterno,Francesco si è recato in Rai, a Saxa Rubra, per registrare un’intervista alla trasmissione A sua immagine. Arrivato a bordo di una utilitaria, Bergoglio ha fatto un ingresso trionfale negli studi di registrazione, varcando per la prima volta la soglia dei palazzi della tv. E siglando con la sua presenza quello che molti in queste ore hanno definito «un». Come ha commentato del resto lo stesso Padre Federico Lombardi, al fianco di tre papi come portavoce del Vaticano. Il quale, riflettendo con l’Adnkronos sulla portata storica dell’avvenimento di oggi, ha parlato di un «esempio concreto della nuova evangelizzazione». Ilin Rai: un. Padre Lombardi: «Un esempio di nuova ...

'La presenza diFrancesco negli studi dellaè un evento storico per l'azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, ...La visita sarà trasmessa in una puntata "speciale" di "A Sua Immagine" che andrà in onda domenica 4 giugno (ore 09.40,1). Con la conduttriceFrancesco ha parlato dei grandi temi legati a ...Il Pontefice intervistato da Bianchetti a 'A sua immagine'.Francesco per la prima volta negli studi. Nelle immagini l'arrivo del Pontefice a Saxa Rubra, a conferma anche del suo miglioramento dopo lo stato febbrile dei giorni scorsi. Bergoglio è ...

Papa Francesco per la prima volta nella sede Rai di Saxa Rubra per un'intervista RaiNews

Roma, 27 mag. (LaPresse) – A quanto apprende LaPresse Papa Francesco è a Saxa Rubra per un’intervista alla trasmissione ‘A sua immagine’. Bergoglio conferma quindi di essere tornato… Leggi ...Momento storico per la tv: un Pontefice per la prima volta in uno studio tv. Papa Francesco oggi ha registrato a Saxa Rubra un'intervista che andrà in onda su Rai1 ...