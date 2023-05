Francesco, confermando la sua buona salute dopo lo stato febbrile di ieri, èquesto pomeriggio a Saxa Rubra, negli studi Rai, per la prima volta. Il pontefice sarà nella redazione di "A ...... secondo le quali il tantopiano di pace della Cina consisterebbe in nient'altro che nel ... Mosca, ha fatto sapere il ministero degli Esteri, 'valuta positivamente' l'iniziativa del, di cui ...Fissata la nuova data per la ' Baby Maratona ' , inizialmente in programma il 14 maggio ma rimandata causa maltempo: l'appuntamentoda tantissimi bambini si svolgerà domenica 17 settembre alla pista di atletica . La nuova edizione, la numero 23 (9° memorial 'Lino Bottini'), è rivolta ai piccoli atleti nati negli anni dal ...

Il Papa atteso a Saxa Rubra per intervista Agenzia askanews

Milano, 27 mag. (askanews) - Papa Francesco, confermando la sua buona salute dopo lo stato febbrile di ieri, è atteso questo pomeriggio a Saxa Rubra, negli ...Milano, 27 mag. (askanews) - Papa Francesco, confermando la sua buona salute dopo lo stato febbrile di ieri, è atteso questo pomeriggio a Saxa Rubra, negli ...