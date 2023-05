Il Napoli Primavera retrocede Il settore giovanile va rinforzato

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilperde con l’Inter col risultato di 1-2 e la squadra di Frustalupinel campionato2. Sicuramente un finale amaro quello del, che dalla prossima stagione dovrà giocare nel campionato di ‘Serie B’. Il match allo stadio di Cercola era fondamentale per gli azzurrini per evitare la retrocessione, bastava un pareggio per andare a giocare almeno i playout ed invece un gol di Martini al minuto 85 condanna i ragazzi di Frustalupi alla2. Sicuramente un campionato non all’altezza quello dei giovani ragazzi del. Proprio ilè uno di quei ‘rami d’azienda’ che Aurelio De Laurentiis per ora non ha ancora potenziato a dovere. Nonostante il ...

... gli ultras del gruppo della Curva B 'Ultras 1972' sono allo stadio Piccolo per sostenere la, per la partita decisiva- Inter di Serie A, con gli azzurri che rischiano la ...Notizie Calcio- Gara decisiva per ilquest'oggi contro l' Inter a Cercola. Gli azzurri, infatti, devono evitare il pericolo playout e serve una vittoria per riuscirci. Motivo per cui gli ultras hanno convocato i ...Con me e Toomey ci saranno anche Repetti e Botta, le ragazze dellaaggregate. Ci siamo ... Rimani sempre aggiornato suFemminile PROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...

LIVE - Primavera, Napoli-Inter 1-2: solito gioco all'italiana di Frustalupi, azzurrini retrocessi Tutto Napoli

Un Lecce Primavera sempre attento e concentrato ... In coda, l’Atalanta supera per 5-0 l’Udinese ed evita il fastidioso play out contro il Napoli che all’Arena di Cercola perde per 1 a 2 contro ...Accade davvero di tutto in questa ultima giornata del campionato Primavera 1, che oltretutto sancisce la retrocessione del Napoli dell'ex secondo di Walter Mazzarri, Niccolò Frustalupi. Contro ...