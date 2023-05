Il ministro Sangiuliano e la bizzarra ricetta del libro unico come rimedio contro l’ignoranza

Il giorno dopo aver dichiarato con un certo orgoglio il suo impegno a leggere "un libro al mese", ildella Culturatorna su quella che sembra essere la sua campagna del mese: il libro unico come antidoto contro l'ignoranza e la superficialità. Stavolta ilvuole regalare ...... in un videomessaggio che ha aperto un incontro su cultura e sviluppo economico, tenutosi al Festival dell'Economia di Trento e a cui è intervenuto anche ildella Cultura GennaroDomani, domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio ildella cultura, Gennaro, sarà in Campania per attività istituzionali. Il 28 maggio 2023 (ore 10) sarà a Montevergine per l' apertura dell'Anno Giubilare Verginiano in occasione del ...

Il ministro Sangiuliano dice che il biglietto per gli Uffizi non può costare meno di una pizza Fanpage.it

Presidente e Ceo del Gruppo Bracco, in un videomessaggio che ha aperto un incontro su cultura e sviluppo economico, tenutosi al Festival dell’Economia di Trento e a cui è intervenuto anche il Ministro ...Il ministro della cultura Sangiuliano: “Vogliamo regalare un libro ad ogni nuovo nato”. Cultura e sviluppo economico. Se ne è parlato al Castello del ...