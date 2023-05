Quei dodici rigori di attesa sono quasi sembrati più lunghi dei 31 anni di esilio dai grandi. Ma alla fine, davanti agli 85.711 di Wembley, ilpuò festeggiare il ritorno in Premier League. Lo fa battendo 7 - 6 ai rigori il Coventry City dopo l'1 - 1 del 120', nella finale dei playoff di Championship che manda la squadra nella ...- Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO Diretta Gol Bundesliga - SKY SPORT FOOTBALL 17.30 Lione - Reims (Division Feminine 1) - DAZN 17.45 Coventry City -(Finale playoff Championship) - ...2 ore 16:50 Rubrica: Croquetas - Ohm ore 17:51 Liga: Barcellona - Maiorca (replica) ore 19:42 Speciale: Diletta Missione Spagna ore 20:10 Championship: Coventry City -(replica) ore 21:55 ...

Il Luton Town torna in Premier: battuto ai rigori il Coventry davanti a 85mila spettatori La Gazzetta dello Sport

Luton Town will play in the top flight for the first time in 31 years next season after beating Coventry 6-5 on penalties following a 1-1 draw at Wembley. The Hatters, relegated in 1992 in the final ...The Hatters beat Coventry City 6-5 on penalties to seal a return to the top flight for the first time since 1992 ...