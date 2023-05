Il Giro d' Italia è di Primoz Roglic | tappa e maglia rosa sul Monte Lussari ? Domani passerella finale a Roma

...della Jumbo - Visma Primo Roglic vince la tesissima cronoscalata Tarvisio - Monte Lussari davanti al gallese Geraint Thomas che arriva a 40' perdendo così la maglia rosa e con essa ild'...Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la penultima tappa deld', la cronometro da Tarvisio a Monte Lussari lungo 18,6 chilometri, conquistando anche la maglia rosa di leader della classifica generale. Lo sloveno, oro olimpico della crono a Tokyo, ...Lo ha detto il presidente del Coni dalla terrazza di Casadurante la sua visita a Villa ... Oggi c'è stata una grandissima ventata di positività, che però neldi qualche ora si deve ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

In Italia, in questo momento, ci sono 8 Tesla Center ... perché i clienti vogliono e devono trovare risposta alle loro esigenze nel giro di decine, non centinaia di chilometri”. Tesla, spiega ...MONTE LUSSARI (ITALPRESS) - Primoz Roglic conquista la ventesima tappa del Giro d'Italia 2023, la Tarvisio-Monte Lussari, cronometro individuale di 18,6 chilometri e ribalta le ...