Il Giro d'Italia arriva a Roma. Passerella finale per Roglic

(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Tutto pronto per la ventunesima, e ultima, tappa deld'2023 prevista per oggi, 28 maggio, e che sfilerà per le strade di. Per l'occasione, sono stati predisposti divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio nelle aree interessate dalla corsa, nonché deviazioni al trasporto pubblico. La tappa sarà divisa in due parti: una che interesserà la zona dell'Eur e l'intera via Cristoforo Colombo, mentre l'altra riguarderà un circuito all'interno del centro storico. La partenza è prevista alle ore 15:25 dal Quadrato della Concordia (Eur) per concludersi in via dei Fori Imperiali alle 18:45 circa. Sarà latrionfale per il 33enne sloveno della Jumbo-Visma Primozche, nella giornata di sabato, ha vinto la tesissima cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari. Una gara emozionante ...

Diminuisce intanto la quota di aziende in, con lavoratori in difficoltà sul futuro ... Si veda oggi cosa succede in Formula 1, dove la FIA ci prende income vuole, ed anche qui c'è chi viola ...AGI - Tutto pronto per la ventunesima, e ultima, tappa deld'2023 prevista per oggi, 28 maggio, e che sfilerà per le strade di Roma. Per l'occasione, sono stati predisposti divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio nelle aree interessate dalla ...Gasperini vedi anche L'Inter vince la Coppa: in finale ha battuto 2 - 1 la Fiorentina La ... Candreva vede Kastanos libero al limite dell'area, quest'ultimo fa partire un gran sinistro a...

Giro d'Italia, le pagelle della 20ª tappa: Roglic, crono da 10 e lode. Caruso merita 8, Healy non va (5,5) La Gazzetta dello Sport

Primoz Roglic del Team Jumbo Visma ha vinto la ventesima tappa del Giro d'Italia, giunto alla sua 106ª edizione, in programma dal 6 al 28 maggio: la cronoscalata… Leggi ...Casadei show, gli azzurri chiudono il girone a sei punti con Brasile (battuto all’inizio) e Nigeria e si qualificano agli ottavi come secondi per la differenza reti ...