Il funambolo Loreni sospeso a 140 metri fra i grattacieli di Milano

In equilibrio a 140 metri d'altezza, fra il Bosco Verticale e la torre Unicredit: performance riuscita per ilAndrea, che ha tenuto con i milanesi con il fiato sospeso sabato per l'inaugurazione del Bam Circus festival , organizzato per il secondo anno nel capoluogo lombardo.ha ...Untra i grattacieli di Milano. Andreaha camminato sospeso a 140 metri d'altezza in apertura della seconda edizione di BAM Circus - Il Festival delle Meraviglie al parco, nel Bosco ...Naso all'insù. Non per vedere gli imponenti grattacieli di quella Milano "dove tutto è esplicito, chiaro, fatto per apparire". Ma per osservare l'impresa di Andrea, l'unicoitaliano specializzato in camminate a grande altezze, andata in scena ieri, 26 maggio, tra i palazzi di Gae Aulenti. Con una corda in dyneema di 20 millimetri di diametro, ...

Milano, "passeggiata" fra grattacieli a 140 metri di altezza: l'impresa del funambolo Andrea Loreni TGCOM

Un funambolo tra i grattacieli di Milano. Andrea Loreni ha camminato sospeso a 140 metri d'altezza in apertura della seconda edizione di BAM Circus - Il Festival delle Meraviglie al parco, nel Bosco V ...Oltre 10mila persone nel parco e in streaming hanno seguito con il fiato sospeso l’evento che si svolgeva a 140 metri di altezza ...