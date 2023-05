Il Csm punisce i pm Ruggiero e Pesce | condannati per violenze sui testimoni | faranno i giudici

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 27 maggio 2023) Cane non mangia cane, si dice. E’ vero in generale e nella magistratura più che altrove. Lo conferma il caso, riportato dalla Stampa, del Csm che ha salvato dalla radiazione il pm della procura di Trani Michele, già superstar di media e politica per le inchieste finite nel nulla contro le agenzie di rating e la Deutsche Bank accusate di aver ordito un complotto contro l’Italia.e il suo collega Alessandroerano finiti davanti alla sezione disciplinare del Csm per un fatto molto grave: una condanna definitiva per violenza privata nei confronti di alcuni. In pratica, in una delle sue clamorose inchieste, che aveva portato nel 2014 all’arresto dell’allora sindaco di Trani, Luigi Riserbato,insieme al suo collega durante gli interrogatori ha usato modalità ...