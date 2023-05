(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - Il progetto di Neuralink (la società di Elon Musk) di impiantarenelumano per aiutare le persone paralizzate o affette da malattie neurologiche a comunicare direttamente con un dispositivo esterno attraverso il pensiero, si avvicina a diventare realtà, con il via libera in Usa alla sperimentazione umana, ed "è questo il momento di iniziare a pensare a una regolamentazione chiara e rigorosa. Perchè con l'Intelligenza Artificiale da una parte e iche interagiscono con il nostroleggendo (e registrando) le nostre emozioni dall'altra ildi arrivare al Grande Fratello dinon è lontano". Lo sottolinea all'AGI Angelo Vescovi, celebre genetista tra i pionieri'utilizzoe cellule staminali, dallo scorso ...

La start - up Neuralink di Elon Musk ha annunciato di aver ottenuto l'autorizzazione dell'Fda per condurre dei test sull' impianto dicervello umano . Detta così sembra che i complottisti avessero ragionesostenere che volevano metterci una tutti per controllarci meglio. In realtà non parliamo di fantasie ......

Il chip nel cervello e il rischio dell'effetto Orwell AGI - Agenzia Italia

L'Fda dà il via libera ai test sugli impianti cerebrali "Svolta per molte patologie". Timori per gli sviluppi futuri ...