Il calcio sta diventando roba per intellettuali

(Di sabato 27 maggio 2023) L’articolo nasce da una mia riflessione data dall’osservazione e della frequentazione – assidua – di un anno dall’altra parte della barricata, dietro alla cattedra. Tra il cercare di inculcare qualcosa di analisi logica o di Dante, si parla, ovviamente, pure di pallone. Ecco, secondo me, cosa ne emerge. Il, per l’acchito che ha sulle folle, per il numero di praticanti a qualsiasi livello e per la capacità, spesso, di convogliare messaggi politici tramite l’appoggio delle tifoserie organizzate da una parte o dall’altra della barricata, è considerato un “oppio per popoli”. “Panem et circenses”, per dirla alla latina: cibo e giochi, e le masse sono a posto. Adottando questo punto di vista, di contro l’élite intellettuale si è sempre tenuta piuttosto alla larga da mischiarsi con la plebaglia in questioni sportive, soprattutto prima dell’Ottocento. Da ...