Per l'attaccante del, la serata è quella giusta: intorno al quarto d'ora, il primo guizzo di testa, su cross di Nandez, sblocca la partita. E dopo quattro giri d'orologio ecco il 2 - 0: un ...tra le mura amiche ilche non perde in casa da inizio ottobre 2022 contro il Venezia (1 - 4) e ha totalizzato: 11 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte mentre i lagunari in esterna hanno ...... 6 FC S dtirol vs 7 Reggina 1 - 0 Sabato 27 maggio: 5vs 8 Venezia Semifinali (andata e ritorno) Lunedì 29 maggio: FC S dtirol vs 3 BARI Martedì 30 maggio: 5o 8 Venezia vs 4 PARMA ...

Il Cagliari vola in semifinale, Lapadula travolge il Venezia e Ranieri sorride La Gazzetta dello Sport

I ragazzi di Ranieri la vincono in quattro minuti grazie al solito Lapadula che arriva a quota 23 gol stagionali. Nella ripresa Pierini la riapre ma ogni sforzo degli ospiti è vano: sarà il Cagliari a ...Altra super prestazione dell'Inter targata mister Simone Inzaghi, che torna alla vittoria in campionato: i nerazzurri volano in Champions ...