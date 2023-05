I Servi Disobbedienti in concerto alla Patygiana | la festa dell’Anpi provinciale

Alle 22 tutti in pista a ballare e cantare con i, gruppo folk tutto bergamasco che ripropone musica cantautorale e popolare: si ripropongono come sempre di far ballare, cantare, ...Alle 22 tutti in pista a ballare e cantare con i, gruppo folk tutto bergamasco che ripropone musica cantautorale e popolare: si ripropongono come sempre di far ballare, cantare, ...

Partygiana, la festa di Anpi arriva a Grumello del Monte: musica, cinema e dibattiti Prima Bergamo

Venerdì 26 è atteso il presidente nazionale Pagliarulo, la domenica Anpi Bergamo e Anpi Brescia ricorderanno insieme la strage di Piazza della Loggia ...