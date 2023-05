I programmi in tv oggi | 27 maggio 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di sabato 27 maggio 2023) Su Rai Uno I migliori anni, su Sky Cinema The Bourne Identity. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 Adverse. Quando sua sorella Mia scompare, Ethan capisce che il responsabile è il boss del crimine Kaien. Per avvicinarsi a lui, il ragazzo accetta l’incarico di autista personale del criminale. Su Rai Movie dalle ...