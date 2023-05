I MIGLIORI ANNI DELL’ESTATE | L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON IL VARIETÁ CONDOTTO DA CARLO CONTI

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 27 maggio 2023) Dopo il grande exploit di una settimana che lo ha visto leader del sabato sera (24.4% di share per 3.894.000 spettatori) torna “I’ con l’ultima puntata stagionale per il varietàdarealizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’è per questa sera su Rai1 a partire dalle ore 21.25. Anche questa serata, dal punto di vista musicale, vedrà protagonisti i grandi classici e i tormentoniper riascoltare i brani che hanno accompagnato le vacanze degli italiani. Insomma, spazio a due ore e mezzo di grande spettacolo dal vivo dove ci sarà l’occasione per emozionarsi sulle note di canzoni evergreen che hanno fatto ballare e innamorare ...