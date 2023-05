(Di sabato 27 maggio 2023) Il più grande effetto della presidenza di Donald J. Trump è stato quello di togliere la piattaforma politica alsmo americano: cacciare i Bush e i McCain e i Ch... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

I conservatori NeverTrump prendono le misure (poco generose) di DeSantis Il Foglio

Diversi commentatori di aerea vedono nel governatore della Florida un candidato non solo inadatto, ma dannoso per il Gop. Parte dell’establishment spera che si faccia spazio per candidature moderate e ...