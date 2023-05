'Il patto Molotov - Ribbentrop fu una decisione assolutamente corretta'. Voci dal congresso del Partito Comunista della Federazione Russa. Nella Mosca di Putin c'è anche questo. Il congresso si è ...... e che 'se imettessero gli ebrei in una camera a gas, questo non dovrebbe essere un problema ... forse l'intera America del Sud sarebbe stata indottrinata daicubani aiutati dai ...... e che 'se imettessero gli ebrei in una camera a gas, questo non dovrebbe essere un problema ... forse l'intera America del Sud sarebbe stata indottrinata daicubani aiutati dai ...

I comunisti russi a congresso esaltano la guerra in Ucraina in nome del passato sovietico Globalist.it

Il congresso si è tenuto in un salone dei congressi dell’Amministrazione Presidenziale, “Snegiri”. E dal congresso, come detto, si è levato un omaggio a quel patto scellerato con la Germania di Hitler ...Manifestazioni pro-Europa in Moldavia e in Georgia. Il primo giugno summit a Chisinau. "Se vedremo Putin nel nostro Paese lo arresteremo". E dopo la ...