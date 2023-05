I 90 anni di Piazza di Siena raccontati dal Direttore di Campo Uliano Vezzani

Io amo i cavalli e non smetterò mai di amaredi Siena. Vedere i cavalli saltare in questo ambiente è unico.di Siena è unica!'. Con la vittoria dell'Irlanda ieri nella Coppa delle ...Il corteo dadella Signoria si è mosso per raggiungere via dei Georgofili, quindi, celebrato l'anniversario dei 30della strage, ha proseguito per il piazzale degli Uffizi dove c'è stato ...Il polistrumentista genovese, che dacalca i palchi internazionali collaborando con moltissime realtà musicali, ha lavorato con suoni di sintesi dal feeling organico, dando una nuova veste alla ...

'Green project',5 anni a Piazza di Siena tra arte e biodiversità Agenzia ANSA

Piazza di Siena fa novanta. Tante sono infatti le edizioni dello CSIO di Roma - Master d’Inzeo. Quella in corso di svolgimento è un’edizione speciale del Concorso ...Pescara celebra i 100 anni dalla nascita di Edoardo Tiboni, giornalista, critico letterario, editore e ideatore dei Premi Flaiano e di Istituzioni culturali che operano da decenni in Abruzzo ...