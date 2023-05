Hojlund e Scalvini | ancora in Serie A ma con un’altra maglia | accoppiata scudetto

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 27 maggio 2023) Inter-Atalanta di questa sera potrebbe riservare più di una chiave di lettura. Se la prima riguarda il destino di entrambe le squadre in ottica Europea, con punti pesanti per la lotta per accedere alla prossima Champions League, non è da sottovalutare anche la partita in chiave mercato. Due i nomi che potrebbero passare dal nerazzurro della Dea a quello del Biscione, Beppe Marotta ha messo nel mirino Rasmuse Giorgio, un doppio colpo per regalare a Simone Inzaghi una squadra da. Due pezzi pregiati di una bottega da sempre cara, ma le due società sono in ottimi rapporti e hanno fatto grandi affari in passato: Gagliardini, Bastoni e Gosens solo gli ultimi della lista.per il dopo Lukaku Appena 20 anni, già 30 presenze (diversi spezzoni) e 8 gol segnati inA. ...