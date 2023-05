Hockey ghiaccio | Mondiali 2023 | la finale sarà tra Canada e Germania

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Ladeidi, in corso di svolgimento in Lettonia e Finlandia,tra. Questo è il verdetto emerso dalle semifinali odierne disputate alla Tampere Deck Arena che hanno visto i canadesi superare in rimonta la Lettonia, mentre la compagine a teutonica ha piegato gli USA all’overtime. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nelle due super-sfide odierne.-LETTONIA 4-2: la sfida si sblocca dopo soli 8:18 minuti con la rete di Locmelis per l’1-0 con il quale si conclude il primo periodo. Il secondo tempo è una battaglia e ilriesce a trovare il pareggio con l’1-1 di Blais al 35:32. La parità resiste appena 66 secondi, dato che i baltici ...