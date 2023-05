Highlights ventesima tappa Giro d’Italia 2023 | Roglic si prende crono e corsa VIDEO

Al suo fianco un ottimo Alonso Lopez (scuderia Boscoscuro) e Sam Lowes, suo compagno di squadra, ancora in pole position dopo Jerez (gara vinta la domenica), lain Moto 2. Il pilota ...Copa del Rey per il Real Madrid, secondo trofeo in stagione dopo il Mondiale per Club, e venticinquesimo trofeo in carriera per Ancelotti. Rivedi qui glidel match.L' Atletico Madrid conquista lavittoria stagionale, battuto per 2 - 5 il Valladolid . Sblocca il match Molina al 20esimo, ... Di seguito glidel match.

VIDEO Italia-Brasile 3-2: highlights e sintesi. Debutto vincente per gli Azzurrini ai Mondiali Under 20! OA Sport

Sam Lowes conquista la pole position del GP di Francia di Moto2. In prima fila anche Lopez e Arbolino, con Acosta che scatterà dalla quinta posizione, appena davanti a Celestino Vietti. Caduta per ...