Heerenveen-Go Ahead Eagles domenica 28 maggio 2023 ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 27 maggio 2023) La sfida trae Gomette in palio l’ottavo posto con la squadra di casa che, in caso di vittoria, non dovrebbe curarsi di nulla, mentre quella ospite dovrebbe sperare, sempre in caso di vittoria, che l’RKC Waalwijk non batta il Cambuur. Questa la classifica di Eredivisie: 8°43 (-8), 9° InfoBetting: Scommesse Sportive e