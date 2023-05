Harakiri Roma al Franchi | vince la Fiorentina in rimonta per 2-1 | ora la Champions passa solo da Budapest

(Di sabato 27 maggio 2023)lachelain tre minuti: finisce 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy, Jovic e Ikoné.con la testa alla finale dirischia la qualificazione in

Una ha giocato una finale (di Coppa Italia) tre giorni fa, l'altra tra quattro ne disputerà un'altra (quella di Europa League). Fiorentina esi affrontano tra stanchezza e prudenza, e quindi con una buona dose di turnover, soprattutto per Mourinho. E alla fine sono i viola a portarsi a casa i tre punti, ribaltando lo svantaggio ......a Massa del centrodestra, con l'aggravante che si è alla vigilia delle elezioni comunali. Ma tra i partiti... Aeroporti, a Fiumicino arrivano le Tac per i bagagli All'aeroporto di, fa ...Inter - Atalanta , con una vittoria dell'Inter, potrebbe consegnare la qualificazione ad entrambe le due Milanesi, visto che laha fatto, in attesa di giocarsi il jolly con il Siviglia (...

Fiorentina-Roma 2-1, gol di El Shaarawy, Jovic e Ikoné La Gazzetta dello Sport

Vince la Fiorentina che rimonta la Roma in tre minuti: finisce 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy, Jovic e Ikoné. Roma con la testa alla finale di Budapest rischia la qualificazione in Champions ...Holger Rune è il primo finalista dell’ottantesima edizione degli Internazionali d’Italia. Il danese, classe 2003, ha sconfitto in tre set (6-7, 6-4, 6-2) Casper Ruud al termine di un match a due facce ...