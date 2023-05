Harakiri Dortmund | ma i tifosi rendono omaggio alla squadra

Il Borussiasubisce il sorpasso del Bayern Monaco in testa alla classifica all'ultima giornata: i calciatori cadono nello sconforto, ma il ...Borussiafans, now. #BVB @BVB pic.twitter.com/EWpiRy7CWF - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2023 Da rsi.ch borussiamainz Il Borussiaha buttato via la possibilità di vincere il primo ...Ilrimane quindi a otto titoli conquistati nella sua storia. A pesare sul risultato di oggi è anche il rigore fallito da Haller al 19'. Ilera andato sotto 2 - 0 con le reti di ...

I bavaresi vincono 2-1 nel finale a Colonia, i gialloneri pareggiano col Mainz e dicono addio al titolo per la differenza reti. Union Berlino in Champions, Schalke retrocesso.Sport Musiala entra e al 90' segna il gol decisivo per i bavaresi Harakiri del Borussia Dortmund che per vincere il titolo tedesco doveva vincere in casa contro il… Leggi ...