Halle Bailey | l’enorme cifra spesa per la sua acconciatura in La Sirenetta | “Lavoro costosissimo”

(Di sabato 27 maggio 2023) Laè finalmente arrivata al cinema e ha diviso critica e pubblico. Ma su una cosa sono quasi tutti d’accordo, la bravura die il fatto che – a dispetto delle polemiche degli ultimi due anni – sia perfetta nel ruolo di Ariel. Ad occuparsi dell’dell’attrice è stata l’hair designer (vincitrice di un Oscar) Camille Friend. In una recente intervista rilasciata a Variety la Friend ha rivelato che ilsui capelli diè costato oltre 150.000$. “I capelli dile arrivano fino alla vita, oltre 60 cm. E metterle una parrucca sarebbe sembrato strano. I suoi capelli fanno parte di lei. Abbiamo preso però dei capelli lunghi circa 70 cm, colorati appositamente per lei e incollati con punte di cheratina. Ci ...

La Sirenetta ha animato la discussione sul banco del web sin dall'annuncio dei casting, soprattutto per quanto riguarda la scelta dicome protagonista. Ad accompagnarla sul grande schermo star hollywoodiane come Melissa McCarthy ( Ursula ) e Javier Bardem ( Re Tritone ), eppure il cast include anche giovani talenti ...Con protagonista, La Sirenetta è di ritorno al cinema e lascia già ben sperare in un possibile sequel . Nel mezzo, però, Melissa McCarthy ha spifferato un'idea alla quale appare ...Il film è interpretato dalla cantante e attricenel ruolo di Ariel. Jonah Hauer - King interpreta Eric, Daveed Diggs è Sebastian. La due volte candidata all'Oscar Melissa McCarthy invece ...

La Sirenetta Halle Bailey: "Ariel mi ha aiutato a trovare me stessa" - Luce Luce

Chi interpreta Vanessa nel live action La Sirenetta Jessica Alexander debutta sul grande schermo Disney con un personaggio legatissimo ad Ursula.La nuova Sirenetta firmata Disney arriva nelle sale con Halle Bailey. Ma quali sono le differenze con la fiaba nata dalla magica penna di Hans Christian Anderson La Sirenetta, le differenze tra il ...