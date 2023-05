Haaland premiato come giocatore dell’anno in Premier League

(Di sabato 27 maggio 2023) Se qualcuno aveva dei dubbi sull’impatto di Erlingnella, il bomber norvegese ha risposto sul campo. Dopo la vittoria del campionato con il Manchester City, l’attaccante 22enne è statomigliorin. Una stagione da record la sua, con 36 gol in campionato in 35 partite e 8 assist. Tifoso del City fin da bambino e figlio di un ex calciatore dei Citizens, Alf-Inge Rasdal, il norvegese ha saputo conquistare la parte azzurra di Manchester con le sue giocate e i suoi gol. Il premio ricevuto è quello individuale più ambito in Inghilterra e prima di lui lo avevano conquistato anche due suoi compagni, Kevin De Bruyne (2019-20 e 2021-22) e Ruben Dias (2020-21). In un tweet ...

Premier League, Haaland premiato come miglior giovane e miglior ... Calciomercato.com

Un gol dopo l'altro, Erling Haaland sta infrangendo ogni tipo di record. Grazie alle 36 le reti stagionali al primo anno in Inghilterra, l'attaccante del Manchester City ha vinto il premio come miglio ...SPERANZA - Erling Haaland, premiato come miglior giocatore della Premier League dalla stampa inglese (vedi articolo), ha parlato così a Sky Sport: «Mi aspettavo che avrei fatto cose buone ma non tutto ...