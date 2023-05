Ha invitato l' amante Kate Middleton e le corna | disastro con Camilla

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 maggio 2023) Archiviata la pratica Harry e Megan Markle, i sudditi di Sua Maestà Carlo III si stanno appassionando al nuovo scandalo di Buckingham Palace: l'Hanbury-gate. Il nome che passa in questi giorni di bocca in bocca e appunto Rosa Hanbury marchesa di Cholmondeley e presuntadel principe William. A far scoppiare lo scandalo però è stata la Regina Consorte che l'avrebbe invitata alla cerimonia di incoronazione di Carlo all'insaputa dinon sapeva dei gossip e ingenuamente ha pensato di far bene a invitarla pensando che William e la moglie fossero molto amici di Rose. E lo erano: ma solo fino al 2019, anno durante il quale sono cominciate a circolare le voci di una relazione tra la marchesa ex modella e il principe William. Com'è prassi il Palazzo Reale non ha mai commentato, e quindi forsedavvero ...