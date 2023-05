Grottaminarda | ridotte tariffe Tari

... ha spiegato: "Che l e tariffe della Tassa sui rifiuti aquest'anno saranno più basse per tutte le utenze Domestiche e Non Domestiche è un dato di fatto. A fronte dell'aumento come ...... ha spiegato: "Che l e tariffe della Tassa sui rifiuti aquest'anno saranno più basse per tutte le utenze Domestiche e Non Domestiche è un dato di fatto. A fronte dell'aumento come ...

Grottaminarda, tariffe Tari ridotte Orticalab

Questa mia riflessione nasce da oltre un anno di lavoro volontario al servizio della mia comunità con l’intento di fare chiarezza in questo turbinio di notizie false che vengono diffuse ad arte dai so ...