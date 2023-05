Un discorso serafico quello del sindacotenuto in consiglio: 'Prima di presentare una ... E il club de i Fenici hadi mettere acqua sul fuoco con un comunicato stampa: 'Il Millemete è l'...Il secondo paradosso consiste nel non aver capito che illinciaggio e le monetine lanciate, ... quella della rivoluzione giudiziaria degli anni novanta e quella più recente di Beppe, non ...Detto di Luigi Di Maio, che dopo l'uscita dai 5 Stelle gestione Conte ha primala carta del ... per due volte candidato dei 5 Stelle alla Regione Sicilia e fedelissimo di Beppe, che ha ...

"Grillo tentato dall'Appendino". E ora Conte rischia il posto ilGiornale.it

L'arrivo di Elly Schlein alla guida del Pd ha messo in crisi Giuseppi. E anche Grillo sarebbe pronto a fare fuori l'autoproclamato avvocato del popolo ...